Михаил Шуфутинский женился танцовщице из своего коллектива

Мэтр шансона Михаил Шуфутинский женился на Светлане Юразовой. Она младше его на 30 лет, однако знакомы они уже 24 года. По его словам, женщина работала с ним на протяжении многих лет. Признание музыкант сделал вечером в субботу в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия». Весь выпуск был посвящен творчеству Шуфутинского.

«Света занимается с танцевальной группой, занимается многими административными вопросами, вопросами пиара, много помогает. Выходить на сцену ей сейчас ни к чему, потому что у нее гораздо больше обязанностей — она моя жена», — рассказал он.

Всего шансонье был женат до этого два раза. О первой жене Шуфутинского почти ничего неизвестно. С Татьяной Ростовой они прожили вместе всего четыре месяца. Познакомились в одном учебном заведении. По словам самой экс-возлюбленной, Михаил учился вместе с Аллой Пугачевой, а она была на курс старше. Разошлись они без ссор и скандалов.

Вторая его супруга умерла от сердечного приступа. В этом браке у него родилось двое сыновей, которые подарили ему семерых внуков. У нынешней, уже третей, жены Светланы также есть дочь от предыдущих отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Шуфутинский не хочет стать для своей возлюбленной прадедушкой. Они познакомились 24 года назад и близко сошлись после смерти его жены Маргариты.