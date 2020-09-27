Михаил Шуфутинский женился танцовщице из своего коллектива

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Александр Просяник
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Это третья свадьба музыканта. Новоиспеченная супруга младше шансонье на 30 лет.

Михаил Шуфутинский женился танцовщице из своего коллектива

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Мэтр шансона Михаил Шуфутинский женился на Светлане Юразовой. Она младше его на 30 лет, однако знакомы они уже 24 года. По его словам, женщина работала с ним на протяжении многих лет. Признание музыкант сделал вечером в субботу в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия». Весь выпуск был посвящен творчеству Шуфутинского.

«Света занимается с танцевальной группой, занимается многими административными вопросами, вопросами пиара, много помогает. Выходить на сцену ей сейчас ни к чему, потому что у нее гораздо больше обязанностей — она моя жена», — рассказал он.

Всего шансонье был женат до этого два раза. О первой жене Шуфутинского почти ничего неизвестно. С Татьяной Ростовой они прожили вместе всего четыре месяца. Познакомились в одном учебном заведении. По словам самой экс-возлюбленной, Михаил учился вместе с Аллой Пугачевой, а она была на курс старше. Разошлись они без ссор и скандалов.

Вторая его супруга умерла от сердечного приступа. В этом браке у него родилось двое сыновей, которые подарили ему семерых внуков. У нынешней, уже третей, жены Светланы также есть дочь от предыдущих отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Шуфутинский не хочет стать для своей возлюбленной прадедушкой. Они познакомились 24 года назад и близко сошлись после смерти его жены Маргариты.

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