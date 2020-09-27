«Сразу в сторонку клал денежки»: любовница погибшего юмориста Евдокимова об их отношениях

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Александр Просяник
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Женщина родила сына от артиста, а ребенок потерял отца, так и не узнав его.

«Сразу в сторонку клал денежки»: любовница погибшего юмориста Евдокимова об их отношениях

Фото: ИТАР-ТАСС/ Олег Богданов

Любовница юмориста Михаила Евдокимова модель Инна Белова рассказала в интервью Starhit.ru об их отношениях. По ее словам, познакомились они с ним абсолютно случайно. Их общение в общей компании изначально походило на дружеские, но затем Михаил все же смог растопить ее сердце.

По словам Беловой, в дальнейшем ей было страшно признаться юмористу, что она беременна.

«Я понимала, что он не уйдет из семьи. Он мне помогал. Я была не в золоте, конечно, но он многое привозил и покупал. Квартиру не успел купить, а машину подарил. Он приезжал, сразу в сторонку клал денежки», — признается модель.

Она подчеркнула, что искренне любила юмориста и была шокирована его внезапной смертью. Несмотря на это, она все же решилась приехать на траурную церемонию и проститься с артистом. Тем не менее самое сложное ее ждало уже после гибели юмориста.

«Страшнее похорон было только приехать на следующей день к сыну, на его день рождения, и сказать, что папы у него нет», — рассказала она.

Стоит отметить, что Ирина лишь недавно удалось встретить близкого человека, после чего она вышла за него замуж. Она смогла пережить утрату и создала новую семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывала, что любовница Михаила Евдокимова показала дом на Рублевке. Мужчина погиб 15 лет назад в автомобильной аварии. Тогда он занимал должность губернатора Алтайского края, что повлекло за собой слухи о не случайности катастрофы.

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