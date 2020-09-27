«Услышал удар»: очевидец о смертельном ДТП с автобусом и грузовиком под Калининградом
В результате столкновения двух транспортных средств погибли семь человек, еще десять были госпитализированы.
Фото, видео: ВКонтакте @pvb_39, 5-tv.ru
Очевидец рассказал об аварии, которая произошла в Калининградской области. Мужчина живет в соседнем доме с местом, где произошло смертельное столкновение, поэтому на месте ЧП оказался в считанные минуты.
«Услышал удар, люди с аптечками бегали. Водители помогали на легковых машинах, потом подъехали спасатели. Спасатели подъехали минут через 15. Я живу рядом, слышал стук», — рассказал очевидец.
В результате страшного ДТП, которое произошло на трассе Переславское — Янтарный под Калининградом утром 27 сентября, погибли семь человек. В следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону подтвердили смерть водителя автобуса, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о том, что погиб водитель грузовика и пять пассажиров автобуса.
Также стало известно, что были госпитализированы десять пассажиров рейсового автобуса. Двое из них — несовершеннолетние, которых увезли в детскую областную больницу. В Минздраве Калининградской области рассказали, что состояние шестерых — тяжелое, остальные четверо имеют травмы средней степени тяжести.
Авария произошла утром, когда рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, тот перевозил песок. На месте продолжают работать следователи.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», рассказали в МВД по региону.
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