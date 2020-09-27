Возросло число погибших и пострадавших в жутком ДТП с автобусом под Калининградом

|
Анастасия Шадская
23

В результате аварии погибли водители грузовика и автобуса, также среди жертв есть ребенок.

Фото, видео: МВД России

Число жертв страшного ДТП, которое произошло на трассе Переславское — Янтарный под Калининградом утром 27 сентября, увечилось с шести до семи человек. В следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону подтвердили смерть водителя автобуса, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о том, что погиб водитель грузовика и пять пассажиров автобуса.

Также стало известно, что были госпитализированы десять пассажиров рейсового автобуса. Двое из них — несовершеннолетние, которых увезли в детскую областную больницу. В Минздраве Калининградской области рассказали, что состояние шестерых — тяжелое, остальные четверо имеют травмы средней степени тяжести.

Авария произошла утром, когда рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, тот перевозил песок. На месте продолжают работать следователи.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», рассказали в МВД по региону.

«На месте происшествия по предварительным данным было установлено со слов очевидца, что автобус выехал предварительно на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с грузовиком», — заявил начальник ГИБДД по Калининградской области Геннадий Бубенов.

Организовывал и направлял работу подразделений полиции на месте жуткого ДТП генерал-майор, начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов.

Ранее 5-tv.ru писал про смерть хоккейного вратаря в ДТП в Барнауле.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Возросло число погибших и пострадавших в жутком ДТП с автобусом под Калининградом
15:03
Очевидцы сообщили о падении легкомоторного самолета в Нижегородской области
15:02
«Должны изжить себя»: экстрасенс предсказала, каким будет брак Кети Топурии с Львом Деньговым
14:45
Квадратура Марса и Сатурна: что не стоит делать с 28 сентября по 4 октября?
14:33
«Мы еще ничего»: Рудковская и Галкин опубликовали «честное» селфи без фотошопа
14:17
БТР и военную технику стянули к Дворцу независимости в Минске

Сейчас читают

Михаил Шуфутинский женился на танцовщице из своего коллектива
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок