Возросло число погибших и пострадавших в жутком ДТП с автобусом под Калининградом

Число жертв страшного ДТП, которое произошло на трассе Переславское — Янтарный под Калининградом утром 27 сентября, увечилось с шести до семи человек. В следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону подтвердили смерть водителя автобуса, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о том, что погиб водитель грузовика и пять пассажиров автобуса.

Также стало известно, что были госпитализированы десять пассажиров рейсового автобуса. Двое из них — несовершеннолетние, которых увезли в детскую областную больницу. В Минздраве Калининградской области рассказали, что состояние шестерых — тяжелое, остальные четверо имеют травмы средней степени тяжести.

Авария произошла утром, когда рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, тот перевозил песок. На месте продолжают работать следователи.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», рассказали в МВД по региону.

«На месте происшествия по предварительным данным было установлено со слов очевидца, что автобус выехал предварительно на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с грузовиком», — заявил начальник ГИБДД по Калининградской области Геннадий Бубенов.

Организовывал и направлял работу подразделений полиции на месте жуткого ДТП генерал-майор, начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов.

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