«Там просто жесть»: очевидица рассказала детали ДТП, где погиб хоккеист Орехов

Очевидица рассказала подробности жуткого ДТП в Барнауле, в котором погиб бывший вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Вадим Орехов.

В интервью 5-tv.ru Виктория сообщила, что трагедия произошла в ночь с 26 на 27 сентября около 23.45 — 23.50 по московскому времени на улице Змеиногорский тракт.

«Тут такой мостик идет с трассы, и тут уже машины чуть не слетали, а мы живем прям рядом. У нас забор высокий, я думала, даже забор наш снесли, честное слово. Там грохот был как будто его (Автомобиль Орехова — Прим.ред.) по дороге носило туда-сюда. То ли у него что-то отказало, то ли что — я не знаю», — вспоминала женщина.

По ее словам, после непродолжительного гула с улицы донесся резкий и громкий звук. Из чего свидетельница сделала вывод, что машина врезалась в рядом стоящий столб со светофором. Далее последовал звук бьющихся стекол.

«Через минут пять я выскочила, соседка стояла. Я смотрела долго, около часа. Первого парня вытащили через 30 минут, его еле как освободили, а вот второго…я смотрела, смотрела и ушла», — рассказала Виктория.

Собеседница 5-tv.ru уточнила, что пока спасатели доставали людей из искореженного внедорожника, в этот момент произошло еще одно небольшое ДТП: молодые люди, двигавшиеся по трассе, наехали на колесо, оторвавшееся от пострадавшего авто.

Женщина также подчеркивает, что к месту трагедии и медики, и сотрудники ГИБДД и МЧС прибыли в считанные минуты.

«Я минут через пять выскочила, там уже стояло две скорых, ДПС, потом еще две машины ДПС подъехали, МЧС были, пожарная при мне подъехала. Буквально десять минут прошло и уже все там были. Там вообще ужас просто. Она была прям конкретно вся смята. Говорят, якобы большая машина, но мне показалось, что вообще какая-то маленькая», — недоумевала очевидица.

В заключение Виктория добавила, что до сих пор не может поверить в случившееся. Для нее, как для матери двоих взрослых сыновей, смерть молодого спортсмена и его товарища стала личной трагедией.

«Мне так жалко парнишек вообще. Говорят, у хоккеиста день рождения был, как раз 25 лет. Не по себе до сих пор от такого зрелища», — подытожила свидетель.

Как прокомментировала ситуацию пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, за рулем внедорожника Land Rover в момент трагедии был другой вратарь команды клуба ВХЛ «Динамо-Алтай» 22-летний Данил Тимченко. К счастью, ему удалось выжить. В настоящее время молодому человеку оказывается медицинская помощь. 25-летний Вадим Орехов от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, причиной трагедии стала потеря управления внедорожником.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места жуткого ДТП в Брянске, где погиб экс-вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Вадим Орехов.