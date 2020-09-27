Смерть 56-летнего артиста театра и кино Никиты Логинова стала полной неожиданностью для его коллеги Семена Штейнберга. В беседе с 5-tv.ru актер рассказал, что никогда не слышал, чтобы у него были проблемы со здоровьем.

«Я с ним пересекался только в одном спектакле в театре „Около дома Станиславского“. Прекрасный человек. Для меня это неожиданность… Мы должны были играть спектакль 27-го — „Ревизор“. Он совмещал должность, по-моему, заведующего постановочной частью в театре „Около“. Относился к работе очень профессионально, любил ее. Вообще первый раз слышу [о проблемах со здоровьем]. Для меня это неожиданность — абсолютно здоровый мужичок!» — поделился Штейнберг.

27 сентября, в день премьеры спектакля «Ревизор» с участием Логинова артисту стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского», в котором он служил и был руководителем художественно-постановочной части.

Артист родился 12 июня 1964 года. В 1990 году он окончил Московский институт культуры по специальности режиссура. Его наставником был заслуженный артист РСФСР Борис Ефимович Щедрин.

В кинематограф Логинов пришел еще до окончания учебы — в 1987 году он дебютировал в картине Ольгерда Воронцова «Мы — ваши дети». На его счету десятки работы в кино и театре.

Телевизионному зрителю он больше всего известен по игре в сериалах «ДМБ», «Неудача Пуаро», «Московская сага», фильме «Антикиллер». Последние годы Никита Логинов служил в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского».

Ранее 5-tv.ru сообщал предварительную причину смерти актера из «Антикиллера» Никиты Логинова.