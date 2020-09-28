Фадеев представил поклонникам своего Мальчика — видео

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Валентин Черников
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Композитор и продюсер определился с прозвищем для очаровательного любимца.

Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Певец, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев представил поклонникам в Instagram нового питомца. На днях ему подарили очаровательного черного щенка. Артист не знал, как назвать собаку и попросил помощи подписчиков. Те предложили десятки вариантов. В итоге хозяин песика остановился на прозвище, которое изначально сам, не задумываясь, ему дал — Мальчик.

«Кто у нас тут? Эй, мальчик! Мальчик!» — приговаривал Фадеев, показывая симпатягу, играющего в вольере.

Instagram @fadeevmaxim

«Красивое имя. И, главное, оригинальное»;

«Макс, ну красавчик! Мальчик тоже прекрасен»;

«Замечательно имя, как у собаки Фаины Раневской!» — отреагировали поклонники.

Любимец великой актрисы действительно носил аналогичную кличку. Она назвала пса в честь Константина Станиславского, о котором отзывалась «мой любимый мальчик». Королева комедии спасла дворнягу от гибели на улице, и тот был предан хозяйке до гроба. Раневская называла его самым близким ей существом и заявляла: если его не станет, она умрет. Народная артистка ушла из жизни на два года раньше питомца. Мальчик следовал за похоронной процессией, провожая хозяйку в последний путь. Через некоторое время после его смерти на надгробной плите Раневской появилась маленькая чугунная фигурка ее верного друга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава без макияжа спародировала свою собаку.

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