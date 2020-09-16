Антигламурный шик: Варнава без макияжа спародировала свою собаку
Теледива прославилась, выставляя себя на смех перед аудиторией.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава не боится выглядеть смешно и даже нелепо перед своими подписчиками. Девушка часто публикует юмористические видео вместе со своим другом Евгением Бороденко, с которым они создали Instagram-дуэт «Переспелые».
На этот раз Варнава решила показать поклонникам, как выглядит, когда ее никто не видит. В своем аккаунте Екатерина опубликовала забавную фотографию, на которой она скорчила гримасу. При этом на лицо звезды была нанесена увлажняющая маска, а волосы собраны наверх пушистым ободком.
«Антигламурный шик», — подписала публикацию актриса.
Во время селфи на руках Варнава держала своего питомца и любимца фанатов — Биркина. Пес в отличие от Екатерины выглядел крайне растерянным, чем создал повод для шуток в комментариях.
«Вы с собаченцией чем-то похожи»
«Бирк читает комменты под этим постом»
«Катя, вы бесподобны, и Биркин!» — написали поклонники.
Пес не единственный, кого Варнава может назвать своим любимчиком. Не так давно стало известно о романе звезде Comedy Woman с режиссером Александром Молочниковым. Знаменитости вместе ступили на красную ковровую дорожку фестиваля «Кинотавр».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варнава рассказала подробности секса с Хрусталевым. Коллеги по Comedy Woman одно время пытались построить отношения.
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