У линии соприкосновения в Нагорном Карабахе снова слышны выстрелы

Российский МИД призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к мирным переговорам. В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения возобновились обстрелы населенных пунктов — есть погибшие. Армения ввела в стране военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, «ночью боевые действия продолжались».

На месте работает съемочная группа «Известий» — вся последняя информация у Кирилла Полякова.