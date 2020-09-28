У линии соприкосновения в Нагорном Карабахе снова слышны выстрелы
По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, боевые действия продолжались и в ночь с 27 на 28 сентября.
Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru
Российский МИД призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к мирным переговорам. В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения возобновились обстрелы населенных пунктов — есть погибшие. Армения ввела в стране военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, «ночью боевые действия продолжались».
На месте работает съемочная группа «Известий» — вся последняя информация у Кирилла Полякова.
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