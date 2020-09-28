«Ели ягоды и грибы» — на Алтае спасли блуждавших трое суток туристов

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МЧС присоединилось к спасательной операции спустя двое суток.

Фото, видео: ТАСС / Валько Татьяна; 5-tv.ru

В Алтайском крае спасли туристов, которые три дня блуждали в горах. Жители Омска и Казани вышли на лошадях в поход вместе с проводниками. Однако из-за внезапной метели они сбились с пути.

О ЧП сообщили местные жители. Сначала туристов искали волонтеры и полиция, но поиск не дал результатов. Спустя двое суток к спасательной операции присоединились и сотрудники МЧС. В воздух подняли вертолет, который и обнаружил пропавших в 60 километрах от лагеря.

«Большое спасибо МЧС и людям, которые нас искали и нашли. Мы очень благодарны, они спасли нам жизнь», — выразили признательность мужчины.

Как признались туристы, чтобы выжить, им пришлось питаться найденными под снегом ягодами и грибами. Всех пострадавших передали медикам. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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