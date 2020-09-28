Любовь к маринованным огурцам заставила жену Петросяна «обняться с белым другом»

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила поклонникам в Instagram неприятную новость. Супруга юмориста получила расстройство желудка. Причиной, по ее словам, стало чрезмерная тяга к маринованным огурцам.

«Я отравилась! Да так, не на шутку: с температурой 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов. А еще сегодня день директора! Но я не на трудовом посту!» — написала Брухунова.

Instagram @bruhunova

Поклонники жены юмориста распереживались всерьез. Многие принялись писать знаменитости не только пожелания скорейшего выздоровления, но и советы, как действовать при отравлении.

«Может, это все-таки ротавирус, раз такая высокая температура?»

«Таня, поправляйтесь!»

«Будьте здоровы, Танюша», — переживали фанаты.

Некоторых поклонников смутило признание Брухуновой.

«Как-то неудобно даже лайкать этот пост…» — признавались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена юмориста показала милое фото маленького сына Петросяна.