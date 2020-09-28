Любовь к маринованным огурцам заставила жену Петросяна «обняться с белым другом»
Не все поклонники Татьяны Брухуновой оценили откровенность супруги артиста.
Фото, видео: Instagram @bruhunova
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила поклонникам в Instagram неприятную новость. Супруга юмориста получила расстройство желудка. Причиной, по ее словам, стало чрезмерная тяга к маринованным огурцам.
«Я отравилась! Да так, не на шутку: с температурой 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов. А еще сегодня день директора! Но я не на трудовом посту!» — написала Брухунова.
Поклонники жены юмориста распереживались всерьез. Многие принялись писать знаменитости не только пожелания скорейшего выздоровления, но и советы, как действовать при отравлении.
«Может, это все-таки ротавирус, раз такая высокая температура?»
«Таня, поправляйтесь!»
«Будьте здоровы, Танюша», — переживали фанаты.
Некоторых поклонников смутило признание Брухуновой.
«Как-то неудобно даже лайкать этот пост…» — признавались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена юмориста показала милое фото маленького сына Петросяна.
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