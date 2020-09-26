«Вагаша идет гулять»: Жена Петросяна показала милое фото сына юмориста
Татьяна Брухунова не решилась показать лицо малыша, но поделилась снимком со спины.
Фото, видео: Instagram @bruhunova
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова осчастливила поклонников. Супруга юмориста показала в Instagram своего сына от знаменитости. Но, вероятно, из суеверия, она выложила в сеть кадр, на котором малыш сидит спиной к камере.
«Вагаша идет гулять. Ждет, пока мать наконец соберется. Судя по тому, что повернулся ко мне спиной, то ждет давно», — пошутила Брухунова.
Поклонники пришли в восторг от снимка и начали нахваливать малыша. Некоторые, правда, корили звездную маму, что она скрывает лицо сынишки.
«Какой сладкий медвежонок»;
«Уже сидит?»
«Какая милота! Счастья малышу и его родителям!!!»
«Чудо маленькое»;
«А чего лицо не показываете? Муж показал ведь уже», — сетовали подписчики.
Действительно, не так давно Евгений Петросян опубликовал фото сына, на котором держит наследника на руках. Малютка счастливо улыбается, глядя на отца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Петросян и Брухунова скрывали рождение сына.
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