«Вагаша идет гулять»: Жена Петросяна показала милое фото сына юмориста

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Алина Потёмкина
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Татьяна Брухунова не решилась показать лицо малыша, но поделилась снимком со спины.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова осчастливила поклонников. Супруга юмориста показала в Instagram своего сына от знаменитости. Но, вероятно, из суеверия, она выложила в сеть кадр, на котором малыш сидит спиной к камере.

«Вагаша идет гулять. Ждет, пока мать наконец соберется. Судя по тому, что повернулся ко мне спиной, то ждет давно», — пошутила Брухунова.

Instagram @bruhunova

Поклонники пришли в восторг от снимка и начали нахваливать малыша. Некоторые, правда, корили звездную маму, что она скрывает лицо сынишки.

«Какой сладкий медвежонок»;

«Уже сидит?»

«Какая милота! Счастья малышу и его родителям!!!»

«Чудо маленькое»;

«А чего лицо не показываете? Муж показал ведь уже», — сетовали подписчики.

Действительно, не так давно Евгений Петросян опубликовал фото сына, на котором держит наследника на руках. Малютка счастливо улыбается, глядя на отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Петросян и Брухунова скрывали рождение сына.

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