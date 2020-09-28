Бывшего мужа дочери Конкина заподозрили в причастности к ее смерти

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Александр Просяник
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У девушки осталась 11-летняя дочь Алиса, которую может воспитывать отец, связанный с криминалом.

Бывшего мужа дочери Конкина заподозрили в причастности к ее смерти

Фото: Facebook.com/konkinasofia

Трагически погибшая в бассейне одного из столичных фитнес-центров Софья Конкина имела сложные отношения со своим бывшим супругом Русланом. Ее родственники теперь опасаются, что мужчина может забрать себе ее 11-летнюю дочь Алису.

Девочка жила с матерью, однако когда мужчина навещал ее, то постоянно настраивал малышку против родительницы. При этом, к примеру, алименты семья не видела. Как пишет «Экспресс Газета», знакомые с ситуацией люди уверяют, что Руслан связан с криминальными кругами и не остановится перед тем, чтобы украсть маленькую Алису. Издание напоминает, что подобное уже случалось.

При этом сейчас помешать ему как-либо законным путем не получится, поскольку родительских прав его никто не лишал. В студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» прозвучала версия, что Руслан все же косвенно виноват в произошедшей трагедии. Выяснилось, что София погрязла в кредитах и даже закладывала вещи в ломбард, чтобы прокормить себя и дочку. Помимо этого, незадолго до смерти у нее заблокировали все счета. А в долги несчастную мог вогнать именно бывший супруг.

Ранее 5-tv.ru писал, что астропсихолог раскрыла тайную причину гибели дочери Владимира Конкина. О смерти 32-летней девушки заслуженного артиста РФ стало известно утром 24 сентября. Она утонула в бассейне.

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