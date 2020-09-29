Поедающую мозг амебу нашли в водопроводе в США
Из-за опасного одноклеточного микроорганизма уже погиб шестилетний ребенок.
Фото, видео: www.globallookpress; 5-tv.ru
Шок и паника сковали американский Техас. В водопроводе экологи обнаружили опасную амебу, которая питается клетками человеческого мозга и поражает нервную систему. Из —за этого уже погиб шестилетний ребенок.
Специалисты взяли пробы воды, и три из 11 тестов показали наличие в водопроводе паразита. В восьми городах власти запретили жителям использовать сырую воду, еще в одном — объявили стихийное бедствие.
Сейчас в американском штате проводится тщательная очистка всей водопроводной системы.
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