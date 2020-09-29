Охотники за северным сиянием устремились в Ленобласть

Поистине неземную красоту сейчас наблюдают в небе под Петербургом.

В Ленобласть устремились охотники за северным сиянием — яркое полярное свечение жители региона наблюдают уже несколько ночей подряд. Невероятное по красоте явление привлекает и многочисленных фотографов.

Ловить эффектные кадры отправилась и Алиса Паршакова.