Охотники за северным сиянием устремились в Ленобласть
Невероятное по красоте полярное свечение жители региона наблюдают уже несколько ночей подряд.
Фото, видео: www.globallookpress / imagebroker/Michael Krabs; 5-tv.ru
Поистине неземную красоту сейчас наблюдают в небе под Петербургом.
В Ленобласть устремились охотники за северным сиянием — яркое полярное свечение жители региона наблюдают уже несколько ночей подряд. Невероятное по красоте явление привлекает и многочисленных фотографов.
Ловить эффектные кадры отправилась и Алиса Паршакова.
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