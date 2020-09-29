Легкомоторный самолет упал под Самарой
По предварительной информации, воздушное судно совершило жесткую посадку во время неудачного взлета.
Фото: ТАСС / Vladimir Zhabrikov
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Самарой. По предварительной информации, двухместное воздушное судно упало во время неудачного взлета. Как стало известно 5-tv.ru, катастрофа произошла в Кинель-Черкасском муниципальном районе, неподалеку от населенного пункта Семеновка.
На борту воздушного судна находился только пилот. 62-летний мужчина госпитализирован в центральную районную больницу административного центра Кинель-Черкассы. Состояние пострадавшего уточняется.
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