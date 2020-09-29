«Мое, не отдам»: Никита Ефремов пролил свет на отношения с Марией Иваковой

Актер театра и кино Никита Ефремов стал новым героем интервью на YouTube-канале бывшей жены Павла Прилучного — Агаты Муцениеце. В рамках шоу девушка приглашает звезд российского шоу-бизнеса и задает им колкие вопросы относительно разрыва с их половинками.

Сына артиста Михаила Ефремова ведущая расспрашивала о его бывшей жене Яне Гладких, но, очевидно, куда больше ее и зрителей интересовали нынешние отношения актера с коллегой по цеху Марией Иваковой. До сих пор знаменитости официально не признались, успели ли они связать себя узами брака, о чем так активно судачат поклонники.

Актер отметил, что их с Иваковой роман длится уже полтора года. Ефремов шутливо заметил, что при первой встрече девушка ему «просто понравилась».

Также актер подчеркнул, что сильно ревновал свою избранницу, но смог побороть это чувство «просто запретив» себе его испытывать. Явление как таковое он объяснил, как психологическую «травму» человека и способ потешить свою самооценку через мысли «это мое, не отдам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Ивакова рассказала о своих отношениях с абьюзером.