Состояние госпитализированного Башмета оценивается как тяжелое

Госпитализированный дирижер Юрий Башмет находится в тяжелом состоянии. К медикам мужчина вместе с супругой обратились самостоятельно.

Семейную пару положили в одну из больниц Москвы. Сейчас их обследуют врачи.

Известно, что у Башмета уже диагностировали коронавирусную инфекцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации Юрия Башмета.