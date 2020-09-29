Состояние госпитализированного Башмета оценивается как тяжелое
| Нюра Незванова Общество Эксклюзив 2 513
Как стало известно 5-tv.ru, дирижер сам обратился в лечебное учреждение.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Госпитализированный дирижер Юрий Башмет находится в тяжелом состоянии. К медикам мужчина вместе с супругой обратились самостоятельно.
Семейную пару положили в одну из больниц Москвы. Сейчас их обследуют врачи.
Известно, что у Башмета уже диагностировали коронавирусную инфекцию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации Юрия Башмета.
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