Будет двое деток: экстрасенс о новом браке Михаила Шуфутинского

Брак Михаила Шуфутинского и танцовщицы из его коллектива Светланы Уразовой обещает стать благоприятным. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала экстрасенс, мастер судьбы Арина Ласка.

«Я вижу отношения Михаила и Светланы крепкими, осознанными и длительными. Они подкреплены звездой судьбы, что означает судьбоносное, кармическое. Эта взаимосвязь должна была произойти в материальном мире. В этом браке просматривается двое деток — почти погодки. Светлана дана Михаилу для вдохновения. Как муза, как ангел-покровитель, как подарок Вселенной. Михаил дан Светлане для собственной реализации, реализации своей женской программы. Поэтому их брак полезен для обоих», — такое заключение дала Ласка.

Всего шансонье был женат трижды. О первой жене артиста почти неизвестно. С Татьяной Ростовой они прожили вместе четыре месяца. Познакомились в одном учебном заведении и вскоре разошлись без ссор и скандалов. Вторая супруга исполнителя Маргарита Шуфутинская прожила с ним в браке 44 года и скончалась в 2015 году от сердечного приступа. В этом союзе родилось двое сыновей, которые подарили певцу семерых внуков. У нынешней жены Светланы также есть дочь от предыдущих отношений. Сама девушка моложе Михаила на 30 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о новой жене Шуфутинского.