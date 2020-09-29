Будет двое деток: экстрасенс о новом браке Михаила Шуфутинского

|
Валентин Черников
Эксклюзив 971

Мастер судьбы Арина Ласка рассказала, как сложится союз шансонье и танцовщицы Светланы Уразовой.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Брак Михаила Шуфутинского и танцовщицы из его коллектива Светланы Уразовой обещает стать благоприятным. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала экстрасенс, мастер судьбы Арина Ласка.

«Я вижу отношения Михаила и Светланы крепкими, осознанными и длительными. Они подкреплены звездой судьбы, что означает судьбоносное, кармическое. Эта взаимосвязь должна была произойти в материальном мире. В этом браке просматривается двое деток — почти погодки. Светлана дана Михаилу для вдохновения. Как муза, как ангел-покровитель, как подарок Вселенной. Михаил дан Светлане для собственной реализации, реализации своей женской программы. Поэтому их брак полезен для обоих», — такое заключение дала Ласка.

Всего шансонье был женат трижды. О первой жене артиста почти неизвестно. С Татьяной Ростовой они прожили вместе четыре месяца. Познакомились в одном учебном заведении и вскоре разошлись без ссор и скандалов. Вторая супруга исполнителя Маргарита Шуфутинская прожила с ним в браке 44 года и скончалась в 2015 году от сердечного приступа. В этом союзе родилось двое сыновей, которые подарили певцу семерых внуков. У нынешней жены Светланы также есть дочь от предыдущих отношений. Сама девушка моложе Михаила на 30 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о новой жене Шуфутинского.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.67
1.85 91.48
1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
Исторический сдвиг: более миллиона американцев досрочно проголосовали на выборах
12:53
«Ни минуты покоя!» — Петросян на бульдозере задумался о смене профессии
12:42
Будет двое деток: экстрасенс о новом браке Михаила Шуфутинского
12:30
Из-за прорыва трубы в Петербурге в кипятке оказались 15 машин
12:15
Два человека погибли при обрушении перехода на шахте в Коми
12:05
Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
Была пьяна? — адвокат Владимира Конкина прояснила ситуацию с гибелью его дочери
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок