«А что это за девушка и где она живет?» Что известно о новой жене Шуфутинского

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Александр Просяник
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Новоиспеченные супруги познакомились 24 года назад.

«А что это за девушка и где она живет?» Что известно о новой жене Шуфутинского

Фото: Instagram @_luchiana_

Михаил Шуфутинский несколько дней назад рассказал о свадьбе со своей новой возлюбленной — Светланой Уразовой. Женщина работала с ним на протяжении многих лет, но при этом все время ей удавалось оставаться в тени.

Светлана Уразова и ее сестра Анна родом из Макеевки, Донецкой области. Точный ее возраст неизвестен, но, по словам самого Шуфутинского, девушка младше его на 30 лет. День рождения у нее 22 февраля, следовательно, по знаку зодиака она Рыбы. Что касается образования, то закончила она Воронежское художественное училище, а после переехала в Москву.

В столице она сразу же устроилась на работу танцовщицей в балет «Атаман», где работает по настоящее время. Там, по всей видимости, она и познакомилась с Михаилом Шуфутинским. Спустя время ей удалось занять должность администратора коллектива, а после стать и персональным менеджером мэтра шансона.

Социальные сети ведет она неохотно. У нее есть две страницы в Instagram, куда она публиковала фотографии больше года назад. Каких-либо упоминаний об артисте там нет. Публикации в Facebook также не «свежие», последний пост датирован 10 апреля.

Отдельно стоит подчеркнуть, что Уразова воспитывает дочь Арину от первого брака.

Пара сошлась после смерти второй супруги Шуфутинского Маргариты. По его словам, женщина смогла поддержать его после трагедии, а после — между ними образовалась связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Шуфутинский женился на танцовщице из своего коллектива.

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