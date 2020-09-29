60% мобильных браузеров шпионят за своими пользователями и передают данные третьей стороне. Таковы результаты исследования, проведенного Роскачеством. Специалисты проверили самые популярные поисковые системы и выяснили, что большинство из них получает так называемое немое согласие от владельцев. При скачивании приложений или при регистрации в них человек просто ставит галочку, что автоматически означает разрешение собирать сведения о поисковых запросах. После чего на их основе пользователю показывают контекстную рекламу.

Воспользоваться данными могут и мошенники. Максимального балла по безопасности не получило ни одно приложение, поэтому специалисты Роскачества рекомендуют использовать антивирус.