Сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко доставили в суд

Сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко, которого обвиняют в мошеннических действиях, доставили в суд.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

По месту жительства мужчины и его отца были проведены обыски.

По версии следствия, год назад по делу о хищении 185 млн рублей при замене лифтов в Ангарске задержали гендиректора компании «Звезда» Олега Хамуляка. Тогда выяснилось, что эта компания, пусть и через доверенных лиц, принадлежала семье экс-губернатора Иркутской области Левченко.

В 2018–2019 годах Хамуляк и его подельники завысили стоимость лифтового оборудования, а также объемы работ, считают правоохранители.