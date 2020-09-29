Сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко доставили в суд
Депутату Заскобрания Иркутской области предъявлено обвинение в мошенничестве.
Фото, видео: rubabr.com /Яна Ушакова; 5-tv.ru
Сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко, которого обвиняют в мошеннических действиях, доставили в суд.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.
По месту жительства мужчины и его отца были проведены обыски.
По версии следствия, год назад по делу о хищении 185 млн рублей при замене лифтов в Ангарске задержали гендиректора компании «Звезда» Олега Хамуляка. Тогда выяснилось, что эта компания, пусть и через доверенных лиц, принадлежала семье экс-губернатора Иркутской области Левченко.
В 2018–2019 годах Хамуляк и его подельники завысили стоимость лифтового оборудования, а также объемы работ, считают правоохранители.
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