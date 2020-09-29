Сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко доставили в суд

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 21

Депутату Заскобрания Иркутской области предъявлено обвинение в мошенничестве.

Фото, видео: rubabr.com /Яна Ушакова; 5-tv.ru

Сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко, которого обвиняют в мошеннических действиях, доставили в суд.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

По месту жительства мужчины и его отца были проведены обыски.

По версии следствия, год назад по делу о хищении 185 млн рублей при замене лифтов в Ангарске задержали гендиректора компании «Звезда» Олега Хамуляка. Тогда выяснилось, что эта компания, пусть и через доверенных лиц, принадлежала семье экс-губернатора Иркутской области Левченко.

В 2018–2019 годах Хамуляк и его подельники завысили стоимость лифтового оборудования, а также объемы работ, считают правоохранители.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.67
1.85 91.48
1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
Путин намерен привиться от коронавируса
14:26
Сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко доставили в суд
14:25
«Это Оскар!» — Максим Галкин с дочкой Лизой станцевали танго — умилительное видео
14:16
Пашаев отреагировал на желание родственников погибшего в ДТП заняться их делом
14:03
Дочь актера Владимира Конкина похоронили в Москве — видео
13:50
«Не мне же с ней спать»: сын Бари Алибасова остановил развод отца

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
Была пьяна? — адвокат Владимира Конкина прояснила ситуацию с гибелью его дочери
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок