Верховный суд Карелии увеличил срок историку Дмитриеву до 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил срок главе отделения «Мемориал» Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии.

Ранее суд первой инстанции назначил подсудимому 3,5 года колонии по статье о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК). Верховный суд пересмотрел этот приговор.

Руководитель карельского отделения центра «Мемориал» Юрий Дмитриев обвинялся в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела стали фотографии обнаженной девочки, которые, по заявлению защиты Дмитриева, он делал для контроля ее здоровья.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью снял обвинения с Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери. Несмотря на это, глава «Мемориала» был признан виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы. Государственное обвинение в ходе этого процесса просило назначить подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима в совокупности.

Однако 14 июня 2018 года Верховный суд Республики Карелия в результате рассмотрения апелляционных жалоб и представлений региональной прокуратуры отменил приговор первой инстанции и отправил уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева на новое рассмотрение.

27 июня 2018 года глава карельского «Мемориала» был задержан и впоследствии арестован по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери.

В итоге 21 июля 2020 года Петрозаводский суд оправдал известного карельского историка по статье, связанной с изготовлением порнографии, но при этом приговорил его по статье о сексуальном насилии.

Как тогда сообщал адвокат подсудимого, Юрий Дмитриев выйдет на свободу ориентировочно в ноябре с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу карельского «Мемориала» осудили только по статье за педофилию.