Актер из «Безумного Макса» Ричард Нортон умер из-за несертифицированных препаратов

Актер, каскадер, и мастер боевых искусств Ричард Нортон умер от увеличения дозировки несертифицированных пептидов. Об этом сообщило 1news со ссылкой на заключение коронера.

Артиста не стало в марте 2025 года. Причиной смерти назван сердечный приступ после инъекции несертифицированных препаратов, которые ему прописал врач.

Нортон обратился к медикам с жалобами на усталость, боли в суставах и потерю мышечной массы. Для улучшения самочувствия он согласился на экспериментальное лечение пептидами.

В первые дни терапии он сообщил об улучшениях. Но вскоре уведомил медсестру, что вводит дозу препарата в два раза больше назначенной медиком. Кроме того, для усиления эффекта лечения врач назначил актеру еще два пептида.

В итоге 30 марта 2025 года после инъекции двух препаратов Нортон почувствовал жар и покраснел, а затем потерял сознание. Актера доставили в больницу, где он скончался.

«Мне не совсем ясно, как их безопасное применение может быть клинически признано, учитывая неопределенности относительно их терапевтической пользы и рисков (пока не полностью известных) для безопасности пациентов», — заметил ответственный по этому делу коронер Дэвид Райан.

Ричард Нортон работал над такими фильмами как: «Безумный Макс: Дорога ярости», «Отряд самоубийц» и «Люди Икс: Темный Феникс».

Также он тренировал для съемок в различных проектах таких голливудских звезд, как Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Марго Робби и Лиама Нисона.

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