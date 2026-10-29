Наконец-то признались: Захарова напомнила о роли Вашингтона в событиях на Майдане

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Официальный представитель МИД РФ напомнила о предательстве со стороны США.

Захарова о роли США в событиях на Майдане

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Захарова напомнила о роли Вашингтона в событиях на Майдане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента США Барака Обамы о том, что Вашингтон предал украинцев. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, наконец из уст Обамы прозвучало признание того, о чем в Москве говорили давно. Захарова отметила, что администрация бывшего главы Белого дома, его подчиненные и однопартийцы предали украинцев, когда пообещали им материальные блага и бонусы от «западной демократии» в обмен на отказ от национальных интересов и забвение собственной истории.

«Вот тогда-то США под Обамой и его вице-президентом Байденом предали украинцев», — отметила Захарова.

Дипломат также задала ряд риторических вопросов, адресованных Обаме. Она поинтересовалась, помнит ли он, как сотрудники его Госдепа «дирижировали антиконституционными государственными переворотами» на Украине.

Кроме того, Захарова напомнила, как экс-президент США Джо Байден по поручению Обамы летал в Киев руководить заседанием правительства Украины, «восседая на месте украинского президента».

Также она указала на то, как тот же Байден заставил ЕС ввести антироссийские санкции в 2014 году, обещая «манну небесную».

«Надо вспоминать», — резюмировала Захарова.

Ранее Барак Обама на предвыборном митинге United for Georgia 28 октября заявил, что президент США Дональд Трамп якобы предает украинцев и отталкивает союзников США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова отреагировала на высказывание Владимира Зеленского о характере отношений между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. По словам Захаровой, Зеленскому прежде всего следовало бы задуматься о том, как складываются его собственные отношения с гражданами Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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