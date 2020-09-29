«Подбешивает!» — гламурный Зверев посоветовал Барановской избавиться от «бороды»

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 1 770

ТОП-стилист прокомментировал резкую смену имиджа телеведущей.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Резкая смена имиджа телеведущей Юлии Барановской — одна из самых обсуждаемых тем сегодня. Несколько часов назад звезда опубликовала в Instagram видео, где позирует в образе сексуальной «кудряшки Сью». На ней — плотный словно корсет топ с нарочито выделенными чашками в зоне груди и черный брючный костюм с атласными отворотами. На голове — очаровательные кудри.

Кому-то новый стиль Барановской пришелся по вкусу (ее даже сравнивали с певицей Аллой Пугачевой!); другие же настойчиво рекомендовали вернуться в привычные нежные платьица и образ «многодетной мамочки».

За экспертным мнением по поводу модного лука (Look от английского — внешний вид — Прим.ред.) 5-tv.ru обратился к ТОП-стилисту и королю гламура Сергею Звереву. В начале разговора он, как и многие фанаты Юлии указал на некоторое ее сходство с Примадонной российской эстрады.

«Период Аллы Борисовны в молодости, где она пела песню „Лето, ах, лето“. Что-то такое макияж, прическа напоминают. Сейчас технологии просто поменялись, волосы по-другому накручиваются», — подметил шоумен.

Instagram @baranovskaya_tv

Однако тут же указал на небольшой «прокол»: по мнению Зверева, Барановской не стоило надевать на себя «удушающее» колье. Закрывая длинную шею и зону декольте, оно более напоминает мужскую «бороду».

«Колье подбешивает! Красивая шея, красивая грудь — чего этой „бородой“ прикрывать?» — недоумевал стилист.

Вместе с тем король гламура похвалил звезду за ненавязчивый и очень эффектный макияж и еще раз подчеркнул легкость прически.

«Очень секси лук! Все в целом смотрится гармонично: и топ, и смокинг! Без украшения было бы лучше… Все остальное — один сплошной секс!» — подытожил шоумен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие модные ошибки, по мнению стилиста Анастасии Пахолковой, совершила Юлия Барановская, выйдя в свет в нестандартном платье.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.68
1.01 93.02
1.54
Венера в знаке Девы и ретроградный Меркурий. Что сулят планеты в октябре?

Последние новости

20:39
Детский омбудсмен Карелии оценил приговор историку Дмитриеву
20:27
«Весь в папу»: Тимати запечатлел первые шаги 11-месячного сына Ратмира
20:15
Путин: Маски и социальная дистанция надоели, но коронавирус — опасный противник
20:04
«Дядя Алихан меня уберег»: Зара опубликовала видео жесткой посадки самолета
19:53
Анкара опровергла заявление Еревана о сбитом турецким F-16 армянском Су-25
19:42
«Подбешивает!» — гламурный Зверев посоветовал Барановской избавиться от «бороды»

Сейчас читают

«Подбешивает!» — гламурный Зверев посоветовал Барановской избавиться от «бороды»
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок