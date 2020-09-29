Резкая смена имиджа телеведущей Юлии Барановской — одна из самых обсуждаемых тем сегодня. Несколько часов назад звезда опубликовала в Instagram видео, где позирует в образе сексуальной «кудряшки Сью». На ней — плотный словно корсет топ с нарочито выделенными чашками в зоне груди и черный брючный костюм с атласными отворотами. На голове — очаровательные кудри.

Кому-то новый стиль Барановской пришелся по вкусу (ее даже сравнивали с певицей Аллой Пугачевой!); другие же настойчиво рекомендовали вернуться в привычные нежные платьица и образ «многодетной мамочки».

За экспертным мнением по поводу модного лука (Look от английского — внешний вид — Прим.ред.) 5-tv.ru обратился к ТОП-стилисту и королю гламура Сергею Звереву. В начале разговора он, как и многие фанаты Юлии указал на некоторое ее сходство с Примадонной российской эстрады.

«Период Аллы Борисовны в молодости, где она пела песню „Лето, ах, лето“. Что-то такое макияж, прическа напоминают. Сейчас технологии просто поменялись, волосы по-другому накручиваются», — подметил шоумен.

Instagram @baranovskaya_tv

Однако тут же указал на небольшой «прокол»: по мнению Зверева, Барановской не стоило надевать на себя «удушающее» колье. Закрывая длинную шею и зону декольте, оно более напоминает мужскую «бороду».

«Колье подбешивает! Красивая шея, красивая грудь — чего этой „бородой“ прикрывать?» — недоумевал стилист.

Вместе с тем король гламура похвалил звезду за ненавязчивый и очень эффектный макияж и еще раз подчеркнул легкость прически.

«Очень секси лук! Все в целом смотрится гармонично: и топ, и смокинг! Без украшения было бы лучше… Все остальное — один сплошной секс!» — подытожил шоумен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие модные ошибки, по мнению стилиста Анастасии Пахолковой, совершила Юлия Барановская, выйдя в свет в нестандартном платье.