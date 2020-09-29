В России создали меморандум о социальной рекламе в сети

Меморандум о социальной рекламе в интернете подписали ведущие отечественные платформы в сети — «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group. Также к созданному документу присоединились Общественная палата РФ и «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»).

Целью создания меморандума названа помощь некоммерческим организациям в продвижении их общественно-полезных проектов в сети. Для этого будет создан экспертный совет, который определит общие критерии социальной рекламы, а также займется контролем над соблюдением стандартов, правил и форматов размещения социальной рекламы.

«Это поможет интернет-компаниям упростить проверку рекламы на предмет потенциального мошенничества и защитит добросовестных рекламодателей и пользователей. В соответствии с подписанным документом, компании-участники самостоятельно определяют объем, формат и средства распространения социальной рекламы, в зависимости от особенностей собственных площадок, а экспертный совет организуют отбор социально-значимых проектов для последующего размещения на интернет-ресурсах участников Меморандума», — говорится в пресс-релизе документа.

Кроме того, к меморандуму могут присоединиться новые участники — владельцы интернет-ресурсов, на которых есть возможность размещения и продвижения социальных проектов.