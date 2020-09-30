Черствый хлеб и пустые бутылки: полиция забрала девочку у матери-алкоголички
Семилетний ребенок был изъят из семьи в ходе профилактического рейда в Биробиджане.
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО; www.globallookpress.com / Florian Bachmeier
Голодную семилетнюю девочку обнаружили в квартире с пьяной матерью в Биробиджане. В ходе профилактического рейда по семьям, находящимся в социально-опасном положении, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции на станции Биробиджан обнаружили ребенка, проживающего в чудовищных условиях.
Во время посещения квартиры полицейскими мать девочки не смогла пообщаться с инспекторами, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. В помещении сотрудники полиции не нашли ничего съестного, кроме черствого хлеба. По всему дому валялись пустые бутылки из-под алкоголя. Фотофиксация показала полнейшую антисанитарию: грязные полы, обшарпанные стены, на которых местами проглядывала дранка; горы мусора и неприбранных вещей. У ребенка, который по возрасту уже должен посещать школу, даже не было места для приготовления уроков.
Девочку изъяли из семьи и поместили в социально реабилитационный центр для несовершеннолетних. В настоящее время для нее ищут место для дальнейшего проживания. Мать девочки привлечена к административной ответственности за недобросовестное исполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию дочери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о близнецах из Ставрополя, которые жили в полной антисанитарии.
Черствый хлеб и пустые бутылки: полиция забрала девочку у матери-алкоголички
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
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