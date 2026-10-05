«Нужно остаться»: няня вызвала полицию, когда родители не вернулись домой

Няня вызвала полицию, когда родители детей не захотели возвращаться домой

Няня обратилась в полицию после того, как родители детей отказались возвращаться домой к согласованному времени и потребовали, чтобы она осталась до ночи. Об этом девушка по имени Келс рассказала в соцсетях. Видео набрало 1,5 миллиона просмотров и 869 комментариев.

Супруги наняли няню на субботу с 14:00 до 19:00. Келс заранее предупредила, что в 19:30 должна приступить к работе в другой семье. Мать детей заверила, что они с мужем вернутся вовремя или раньше.

Около 18:00 женщина написала няне, что супруги встретили друзей за ужином и задержатся. На вопрос о времени возвращения она, по словам Келс, ответила, что приедет примерно в час или два ночи.

Девушка напомнила о договоренности и предложила найти замену либо попросить соседку временно присмотреть за детьми. Как утверждает Келс, мать отвергла эти варианты.

«Нет. Тебе нужно остаться», — такой ответ, по словам няни, она получила.

Келс позвонила своей матери, которая посоветовала обратиться в полицию. К 19:00 приехали два сотрудника правоохранительных органов. Они попытались связаться с матерью детей и, не получив ответа, оставили голосовое сообщение.

Вскоре супруги вернулись. По рассказу Келс, отец спросил, зачем она вызвала полицию. Он полагал, что девушка согласилась работать до ночи.

Несмотря на недовольство матери детей, няне заплатили. Келс утверждает, что успела вовремя приступить ко второй смене.

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