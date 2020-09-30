На сайте Минобороны Азербайджана опубликовали данные о потерях в армии Армении.

«С 27 сентября до сегодняшнего утра около 2 300 солдат противника были убиты и ранены, около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем ПВО, шесть команд», — говорится в тексте.

Также на сайте оборонного ведомства Азербайджана утверждается, что в ходе боев были уничтожены контрольно-наблюдательные пункты, пять складов с боеприпасами, около полсотни противотанковых машин и 55 машин. Кроме того, накануне в районе Шушакенд Ходжалинского района был ликвидирован один зенитно-ракетный комплекс противника.

В свою очередь, противоборствующая сторона также сообщила о потерях армии Азербайджана.

«В целом из различных видов противотанкового вооружения и артиллерийских средств уничтожено 137 танков и бронетехники противника, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет», — заявил на брифинге представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что только за последний день уничтожили много азербайджанской военной техники, 13 беспилотников и 500 военнослужащих.

Возобновление вооруженных действий в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.