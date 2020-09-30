Более двух тысяч убитыми и ранеными — МО Азербайджана обнародовало данные о потерях противника
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Фото: РИА Новости / Минобороны Азербайджана
На сайте Минобороны Азербайджана опубликовали данные о потерях в армии Армении.
«С 27 сентября до сегодняшнего утра около 2 300 солдат противника были убиты и ранены, около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем ПВО, шесть команд», — говорится в тексте.
Также на сайте оборонного ведомства Азербайджана утверждается, что в ходе боев были уничтожены контрольно-наблюдательные пункты, пять складов с боеприпасами, около полсотни противотанковых машин и 55 машин. Кроме того, накануне в районе Шушакенд Ходжалинского района был ликвидирован один зенитно-ракетный комплекс противника.
В свою очередь, противоборствующая сторона также сообщила о потерях армии Азербайджана.
«В целом из различных видов противотанкового вооружения и артиллерийских средств уничтожено 137 танков и бронетехники противника, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет», — заявил на брифинге представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
В армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что только за последний день уничтожили много азербайджанской военной техники, 13 беспилотников и 500 военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.
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