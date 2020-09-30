Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Члены Совбеза ООН призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров. Обсуждение конфликта завершилось в совете три часа назад.

Пока ситуация в Закавказье остается крайне напряженной. Армения обвинила Турцию в том, что ее ВВС сбили армянский Су-25. В Анкаре свою причастность категорически отрицают.

Вдоль линии соприкосновения в Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянских танков, и заявило о разгроме позиций двух батальонов противника.

В армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают, что за день уничтожили много азербайджанской военной техники, 13 беспилотников и 500 военнослужащих. Под обстрелы с обеих сторон попадает и мирное население.