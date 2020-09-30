Интеллектуальные способности женщин способны привлекать внимание противоположного пола порою не меньше их красоты. Представительницы отдельных знаков зодиака умело пользуются и тем, и другим. Такие дамы обладают мужским сознанием, как отмечают астрологи. Это помогает им конкурировать на равных с любым оппонентом, пишет портал Popcornnews.ru.

Овен

Врожденная проницательность, инициативность и выносливость помогает женщине-Овну всегда оставаться на высоте. С детства она проявляет себя как сильная личность, истинный лидер. При этом задетое мужское самолюбие ее не заботит. Эта умница обладает высоким жизненным потенциалом и никогда не прогнется под ударами общественного мнения.

Скорпион

Представительница этого знака сочетает в себе женственность и мужские черты характера. Она хитра, хотя может производить впечатление простой особы. Скорпион видит людей насквозь, отчего всегда имеет преимущество. Она не сторонник импульсивных действий, умелый стратег и тактик. Представители сильного пола испытывают к ней уважение.

Козерог

С раннего детства Козерог серьезна и спокойна. Всегда контролирует эмоции и не становится зачинщиком конфликтов. Упрямство помогает ей в достижении целей. А интеллект этой дамы вызывает восхищение. Она постоянно пополняет багаж собственных знаний. Эта рассудительная и сдержанная особа с легкостью демонстрирует свое превосходство над другими.

Водолей

Женщина-Водолей почти всегда находит выход из любой ситуации благодаря своей уравновешенности и изобретательности. У нее широкий кругозор, креативность, масса неожиданных идей и нестандартных решений. Она редко совершает необдуманные действия и без труда решает чужие проблемы.

Дева

Рожденная под знаком Девы дама интересуется разными вещами и всегда поддержит любую беседу. Она найдет выход из тупика, потому что постоянно думает и анализирует. Для нее нет ничего непонятного. Дева разберется во всем, даже в тонкостях типично мужской работы. И притом сделает все как надо, поскольку по природе — перфекционистка.

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