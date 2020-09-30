Записалась к косметологу: в трагической смерти Конкиной все больше нестыковок

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Татьяна Меркер
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Родственники девушки считают, что к ее трагической гибели может быть причастен ревнивый жених.

Записалась к косметологу: в трагической смерти Конкиной все больше нестыковок

Фото: Facebook @konkinasofia

Следственный комитет расследует дело о гибели дочери актера Владимира Конкина — Софии. Девушка скончалась ночью 24 сентября в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после инцидента в бассейне. В крови погибшей обнаружили алкоголь и снотворный препарат диазепам. А отец Софии отрицает версию утопления, заявляя, что его дочь отлично плавала.

Также стало известно, что за десять минут до входа в спортклуб девушка купила бутылку вина и принялась распивать горячительное на улице прямо из горла. Фотография, как Конкина выходит из магазина с бутылкой алкоголя в руках, попала в распоряжение 5-tv.ru.

Все эти факторы только добавляют неясности в дело о гибели девушки. Возникает вопрос, как, например, ее могли пропустить в фитнесс-центр в состоянии алкогольного опьянения. Почему подруга Софии, с которой она общалась по телефону за несколько часов до трагедии, не заметила нотки хмеля в ее голосе. Следственная группа сейчас восстанавливает хронологию событий того вечера, чтобы объяснить кончину Конкиной.

Следователи, в том числе, проверяют гипотезу об умышленном причинении смерти девушке. В частности, наследницу заслуженного артиста могли отравить. Некоторые данные заставляют отбросить версию самоубийства. Об этом говорит, например, то, что девушка записалась к косметологу на конец месяца.

«В ее дневнике есть записи о планах в дни, следующие за днем ее смерти, она обсуждала также эти планы со своими знакомыми», — сообщила ранее адвокат семьи актера Юлия Нитченко.

Родственники Софии подозревают, что ее жених Михаил может быть причастен к смерти девушки. Сообщается, что в день смерти возлюбленные поссорились. Молодой человек даже якобы написал девушке, что надеется, что Софии «хорошо в раю». 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем пила София Конкина в день трагедии.

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