Шестерых «беглецов из колонии по-шоушенкски» поймали в Калмыкии

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Нюра Незванова
Срочная новость 49

Особо опасные преступники сделали подкоп и вырыли тоннель, по которому и покинули зону.

Фото, видео: www.globallookpress / Alexander Chaplygin; Instagram @mvd.dagestan

Шестеро осужденных, сбежавших из колонии в Дагестане, задержаны в Лаганском районе Калмыкии.

Особо опасные преступники ранее совершили побег из исправительной колонии строгого режима № 2 в поселке Шамхал.

Стало известно, что осужденные за тяжкие преступления сделали подкоп.

Беглецы были осуждены на сроки от восьми до 15 лет, двое из них совершили убийство.

По версии следствия, родственник одного из беглецов оказывал им помощь в совершении преступления.

В отношении его возбуждено уголовное дело.

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