«Моих детей не надо ничем прикармливать»: Киркоров про подарки за съемки

Киркоров: моих детей не надо прикармливать подарками

Народный артист России Филипп Киркоров не считает нужным благодарить подарками свою дочь Аллу-Викторию за участие в каких-либо коммерческих проектах. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Лента выпущена дистрибьютором игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

«А что, надо обязательно что-то дарить за то, что она что-то сделала? Она уже взрослая девушка, ей 15 лет будет первого декабря. Не надо прикармливать. Вот ты озвучишь (сумму. — Прим. ред.), ты ее получишь. У нее свои сбережения, она сама распоряжается своими покупками», — поделился король поп-эстрады.

При этом певец рассказал, что при желании своих детей он сможет помочь найти им редкую или уникальную вещь. Киркоров признался, что его дочь Алла-Виктория с детства любит собирать конструктор марки Lego. Совсем недавно звездный папа подарил ей желанный лимитированный набор деталей.

Отец и дочь — коллеги по озвучке мультфильма: Алла-Виктория стала голосом обезьянки-репортера, а Филипп подарил голос королю банановой эстрады и исполнил в картине песню «Зайка».

Ранее Киркоров заявлял, что вопрос оплаты участия в проекте Виктории не стоял для него в приоритете.

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