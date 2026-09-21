Один вылет БПЛА лишил ВСУ четырех наблюдательных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

За один вылет операторы БПЛА поразили четыре наблюдательных пункта противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Операторы БПЛА поразили цели противника в районе Запорожья

Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили живую силу и наземные роботизированные комплексы ВСУ в районе Запорожья. Удары были нанесены на Ореховском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты разведывательных беспилотников круглосуточно наблюдают за обстановкой и выявляют цели в глубине обороны противника. Полученные координаты в режиме реального времени передают операторам ударных FPV-дронов.

Приоритетными целями подразделений остаются военная техника, роботизированные платформы и личный состав ВСУ. Такой порядок взаимодействия позволяет быстро направлять ударные аппараты на обнаруженные объекты.

В ходе одного из вылетов операторы Новороссийского соединения ВДВ уничтожили четыре наблюдательных пункта, несколько наземных роботизированных комплексов и пехоту противника.

Применение разведывательных и ударных беспилотников поддерживает продвижение российских подразделений в Запорожской области. Новороссийские десантники продолжают усиливать давление на передовые позиции ВСУ вблизи областного центра.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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