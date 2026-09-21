«Единая Россия» получила 62,72% голосов на выборах в Госдуму на Чукотке

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 34 0

Явка на выборы в регионе составила почти 60%.

Какая партия победила на Чукотке на выборах в Госдуму

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

«Единая Россия» победила на выборах на Чукотке после обработки всех протоколов

В Чукотском автономном округе после обработки 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы лидирует партия «Единая Россия» с результатом 62,72%, сообщил 21 сентября региональный избирком.

Второе место по итогам голосования по партийным спискам заняла ЛДПР, получившая 11,28%. За КПРФ проголосовали 8,51% избирателей, за «Новых людей» — 4,41%, за «Справедливую Россию» — 4,02%.

Явка на выборах в регионе составила 59,64%.

В Чукотском одномандатном округе № 224 наибольшую поддержку получил представитель «Единой России» Александр Дудоров. За него отдали голоса 56,66% избирателей.

Кандидат от КПРФ Владимир Гальцов набрал 13,23%, представитель ЛДПР Дмитрий Новиков — 9,27%. Светлана Пустильник от партии «Новые люди» получила 8,34%, а кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ткачев — 7,10%.

Результаты голосования пока являются предварительными. Их окончательно утвердят после подписания протоколов и передачи сведений в Центральную избирательную комиссию России.

Ранее 5-tv.ru приводил предварительные результаты выборов депутатов Государственной думы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
21 сент
Стало известно, когда начнет работу новый созыв Госдумы
21 сент
«Единая Россия» лидирует в большинстве одномандатных округов
21 сент
От результатов к работе: что обсуждали партии в «Ночь выборов»
21 сент
Выше четырех прошлых кампаний: какой стала явка на выборах в Госдуму
21 сент
«Единая Россия» набирает 57,53% после обработки 71,17% протоколов
21 сент
Итальянский журналист заявил о честности российских выборов
21 сент
Несколько избирательных участков Москвы работали после 20:00
21 сент
Яровая: за президентом и бойцами СВО стоит единый народ России
21 сент
ВС РФ усилят удары по военным объектам в Киеве
20 сент
Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
«Моих детей не надо ничем прикармливать»: Киркоров про подарки за съемки
7:41
Серия взрывов прогремела в районе Алеппо
7:30
Один вылет БПЛА лишил ВСУ четырех наблюдательных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
7:22
Стало известно, когда начнет работу новый созыв Госдумы
7:15
«Выключаем»: Вадим Галыгин запрещает своим детям смотреть мультфильмы за обедом
7:09
«Единая Россия» получила 62,72% голосов на выборах в Госдуму на Чукотке

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Запах разложения и пятно крови: что произошло с пропавшим почти 40 лет назад школьником
Угрозы повсюду: почему Гарри и Меган могут навсегда вернуться в США
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен