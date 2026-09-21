Серия взрывов прогремела в районе Алеппо

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 20 0

Информация о пострадавших уточняется.

Почему в Алеппо произошли взрывы

Фото: www.globallookpress.com

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В сирийском городе Алеппо прогремела серия взрывов. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным журналистов, после первого взрыва последовало еще пара. Звуки были слышны на расстоянии нескольких километров от места происшествия. Что стало их причиной, неизвестно.

На месте происшествий работают сотрудники экстренных служб, включая скорую помощь и пожарных. Информация о погибших или раненых уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что возле аэропорта Эр-Рияда идет дым от хранилища нефтепродуктов Saudi Aramco. Сначала в саудовской столице прозвучали взрывы, а затем появился огромный столб черного дыма. До этого власти страны предупредили жителей Эр-Рияда и Эль-Харджа, расположенного к востоку от столицы, о возможной воздушной угрозе в свете ежедневных атак мятежников-хуситов на королевство из Йемена.

Также ранее 5-tv.ru писал, что на гидроэлектростанции Ритом в швейцарской деревне Пиотта произошел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали как минимум два человека.

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