«Выключаем»: Вадим Галыгин запрещает своим детям смотреть мультфильмы за обедом

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 36 0

Шоумен объясняет решение заботой о детском здоровье.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Вадим Галыгин запрещает своим детям смотреть мультфильмы за обедом

Шоумен Вадим Галыгин запрещает детям смотреть мультфильмы за обедом. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Картина выпущена дистрибьютором игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

Шоумен нашел способ отбить вредную привычку у своих детей. Он рассказывает, почему просмотр мультсериалов во время приема пищи приносит вред здоровью.

«Выключаем всегда (мультфильмы — Прим. ред.). Я рассказал детям страшную историю, что, когда ребенок ест и смотрит мультфильм, он съедает свою память. Так мне бабушка говорила. И им это страшно. И мы их выключаем», — сообщил Вадим.

Галыгин подчеркнул, что этот совет остается актуальным и для взрослых.

«Но это и взрослых касается. Если вы что-то едите и смотрите, то память. Поэтому не делайте так никогда», — резюмировал телеведущий.

Шоумен воспитывает четверых детей, а в прошлом году он стал дедушкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вадим Галыгин призвал не бояться многодетности и рожать как можно больше детей.

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