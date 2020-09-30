Видео: Конкина, еле держась на ногах, покупает вино перед походом в бассейн

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Нюра Незванова
Эксклюзив 3 138

В крови дочери известного актера Владимира Конкина нашли следы алкоголя и снотворного.

Фото, видео: 5-tv.ru

На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, София Конкина покупает алкоголь. Девушка нетвердо стоит на ногах. Известно, что после этого — она выйдет на улицу и начнет пить алкоголь прямо из бутылки, а после отправится в фитнес-клуб.

Трагедия произошла 24 сентября. Женщина скончалась при странных обстоятельствах после утопления в бассейне фитнес-клуба. София скончалась в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после инцидента в центре «Джамп-клуб». В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты.

В крови и моче наследницы знаменитого актера Владимира Конкина нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины.

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