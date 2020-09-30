На собственной шкуре: Королева назвала возраст, в котором мужья изменяют женам

Певица Наташа Королева недавно пережила измену со стороны, казалось, примерного супруга Сергея Глушко. На семнадцатом году брака шоумен связался с молодой актрисой, чем подорвал доверие своей жены. Во время программы на федеральном канале, беседуя с Аллой Занимонец, обманутая певица порассуждала о неверности супругов и кризисе в отношениях.

По мнению исполнительницы хита «Сказочная страна» в каждой паре самый тяжелый период наступает приблизительно в сорок — пятьдесят лет. В этом возрасте мужья, устав от домашней рутины и обыденности, начинают заводить интрижки на стороне.

«Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения», — посетовала певица.

Кроме того, мужчины в этом возрасте переживают «кризис среднего возраста». Они часто ищут внимания и подтверждения своей значимости через роман с юной любовницей. При этом их вторая половинка не ощущает того же самого. Королева, уверена, что жены идут на измены реже. Она связала такое явление с уважением женщин к понятию «семья» и домашнему очагу.

В марте Сергею Глушко исполнилось пятьдесят лет. Позже общественность узнала о его связи с молоденькой актрисой Анастасией Шульженко, в чем шоумен сам признался на огромную аудиторию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после измены Тарзана Наташа Королева лишилась драгоценностей.