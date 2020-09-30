Вырывших тоннель из колонии преступников выдал пастух. Он получит миллион рублей

Обычный пастух из поселка Улан-Хол в Калмыкии получит награду в один миллион рублей за содействие в поисках шестерых сбежавших из колонии осужденных. Сегодня они были пойманы сотрудниками МВД Дагестана.

Как стало известно 5-tv.ru, беглецы шли вдоль железной дороги и наткнулись на пастуха. Тот был то ли на тракторе, то ли на телеге. Преступники попросили подвезти их до деревни. Пастух же согласился, привез их в город Лагань Республики Калмыкия, а после позвонил в полицию и рассказал, где они находятся. Как выяснилось, мужчина сразу же узнал их. Награду в миллион рублей за помощь в поимке преступников почти сразу же после побега ему назначил глава Дагестана Владимир Васильев.

На записи виден момент поимки преступников правоохранителями. Сотрудники полиции «положили» сбежавших «лицом в пол» посреди пустыни.

Отметим, что расстояние между Лаганью в Калмыкии и Махачкалой составляет около 270 километров «по прямой». При этом по трассе она увеличится на 120 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шестерых «беглецов из колонии по-шоушенкски» поймали в Калмыкии. Преступники были признаны «особо опасными», а сбежать им удалось при помощи подкопа. Его длина составила 50 метров, а сооружен был на территории цеха, где мастерились нарды, шахматы и шашки. Беглецы были осуждены на сроки от восьми до 15 лет, причем двое из них сидели за убийство.