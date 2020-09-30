В Киеве зверски убили сотрудницу посольства США
Женщину нашли без сознания, медикам не удалось спасти ей жизнь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
В Киеве была избита сотрудница посольства США. Женщину доставили в больницу, где она скончалась. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.
В бессознательном состоянии пострадавшая была найдена местными жителями в лесопарковой зоне на улице Толбухина. На место оперативно прибыли правоохранители и представители экстренных служб.
«Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, полиция вышла на подозреваемого в избиении. Сейчас стражи порядка ищут темноволосого мужчину 30-40 лет, высокого роста — от 190 до 200 сантиметров. Предположительно, он был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ в Сербии требует расследовать нападение на российского дипломата.
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