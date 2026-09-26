Семь человек пострадали при пожаре на судне «Триумф» у Камчатки

Семь человек получили травмы в результате пожара на судне ЯМС «Триумф» в акватории Тихого океана у Камчатки. Еще четверо членов экипажа остаются пропавшими без вести. Об этом 26 сентября сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Сегодня ночью, 26 сентября, поступила информация о том, что в акватории Тихого океана на судне ЯМС „Триумф“ произошло возгорание. На борту находились 29 человек, 25 из них подобрало проходящее мимо судно „Персея“. Среди спасенных — семь пострадавших. Судьба еще четырех моряков остается неизвестной: их местонахождение пока не установлено», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

После происшествия судно «Персея» доставило спасенных в порт Петропавловска-Камчатского. Транспортировку пострадавших на берег организовали спасатели на судне «Печак».

В порту прибывших моряков встретили бригады скорой медицинской помощи.

Пожар на судне «Триумф» произошел, когда оно находилось в районе мыса Поворотного, в 30 километрах восточнее мыса Ходжелайко. Моряк Вадим Кутепов рассказал о спасательных плотах с мореплавателями, забранных проходящим рядом судном. Он объяснил, что после начала пожара экипаж покинул судно и перебрался на плоты.

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