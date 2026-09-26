«Патриот и офицер»: умер актер Роман Веслаух

Ушел из жизни актер Роман Веслаух, известный по военному фильму «Август»

Российский актер Роман Веслаух, сыгравший в военной драме «Август», ушел из жизни в возрасте 52 лет. О смерти артиста сообщило сообщество «Миус Фронт», которое занимается военно-исторической и поисковой работой по теме Великой Отечественной войны.

«Бесконечно скорбим о гибели нашего друга, коллеги Романа Веслауха. Патриот, настоящий офицер, актер, нам всем будет тебя не хватать», — сказано в публикации организации в социальной сети «ВКонтакте».

Запись о смерти артиста появилась на странице сообщества 22 сентября.

Несмотря на то, что в кино Роман пришел в зрелом возрасте, его фильмография насчитывает свыше 25 проектов. Зрителям Веслаух запомнился ролями в детективах и военных драмах. В их числе — сериалы «По законам военного времени», «Капкан для монстра», «Хрустальный», «Чужая стая» и картина «Дыхание мертвого леса».

В 2025 году на экраны вышел художественный фильм о Великой Отечественной войне «Август», в котором Веслаух сыграл роль офицера. Вместе с ним в съемках участвовали актеры Павел Табаков и Никита Кологривый, а также народный артист России Сергей Безруков.

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