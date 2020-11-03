Видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как София Конкина покупает бутылку вина незадолго до посещения бассейна, не внесла ясности в загадочную историю гибели девушки. Как заявила 5-tv.ru адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко, пока невозможно подтвердить, была ли на видео действительно погибшая, или нет. Это, по ее словам, предстоит определить Следственному комитету.

Более того, даже если запись подлинна, нет ясности по поводу обнаруженных в ее крови и моче трех промилле алкоголя и следах снотворного.

«Видно, что девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови. То есть, информация с камер видеонаблюдения не подтверждает информацию, которая была первичной — о трех промилле в крови», — заметила юрист.

При этом адвокат подтвердила, что с собой у погибшей таблеток седативного действия не было.

«У нас есть информация только о том, что у нее с собой была бутылка минеральной воды. При этом я могу подтвердить, что у нее с собой не было никаких таблеток с названием „Диазепам“ или каких-либо других сильнодействующих снотворных», — заявила Нитченко.

Пока в уголовном деле нет существенных подвижек. Следственная группа находится на стадии формирования, а основной версией остается халатность сотрудников фитнес-клуба, которые допустили гибель клиентки. При этом следствие намерено опросить всех, кто общался с Конкиной в последний день ее жизни.

«На данный момент выставляют претензии только сотрудникам фитнес-клуба, которые допустили халатность. В отношении того, какие у кого были мотивы, эта информация до сих пор проверяется», — заключила адвокат.

София Конкина скончалась 24 сентября. Вечером этого дня ее доставили в реанимационное отделение больницы в Москве из бассейна в центре «Джамп-клуб». В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Безутешный отец 32-летней женщины, известный актер Владимир Конкин, не верит в то, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в деле гибели Софии Конкиной исключают версию самоубийства.