Перелезла через ограду — и погибла: загадочная смерть 27-летней актрисы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 74 0

Знаменитости было 27 лет.

Актриса Анжель Мецгер умерла при странных обстоятельствах

Фото: © Getty Images/Foc Kan / Contributor

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Актриса Анжель Мецгер умерла во Франции при странных обстоятельствах

Французская актриса Анжель Мецгер погибла при невыясненных обстоятельствах в городе Павильон-су-Буа. Тело 27-летней звезды обнаружили утром в субботу возле здания Центра коммунальной социальной помощи. Об этом сообщила Le Parisien.

По данным издания, Мецгер нашли у подножия здания. Предположительно, девушка могла сорваться с лестницы или площадки, расположенной над подземной парковкой. Прибывшие медики пытались реанимировать актрису, однако спасти ее не удалось. Рядом с телом обнаружили личные вещи.

Камеры наблюдения, как выяснили журналисты, зафиксировали, что Мецгер перелезла через ограждение, после чего вошла в здание и поднялась в помещение, закрытое для посторонних. Расследованием занимается комиссариат полиции Ливри-Гаргана. Обстоятельства смерти устанавливает полиция.

Актриса жила в Ольне-су-Буа и получила известность после выхода сериала «Нежная плоть» в 2022 году. Сериал состоял из десяти эпизодов. Работа принесла Мецгер награду в номинации «Открытие» на фестивале Series Mania в Лилле. Помимо «Нежной плоти», актриса участвовала в других короткометражных и авторских проектах,

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