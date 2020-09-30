В общественный транспорт Петербурга не пустят пассажиров без масок и перчаток

Весь общественный транспорт Санкт-Петербурга закроет свои двери для пассажиров без масок и перчаток. Как рассказали ФАН в комитете по транспорту Северной столицы, эта мера будет носить обязательный характер и начнет действовать уже с 1 октября.

Председатель ведомства Кирилл Поляков отметил, что без масок пассажиры не смогут проехать в автобусах, метро и даже такси. Ношение средств индивидуальной защиты также станет обязательным для сотрудников транспортных компаний. Речь идет о водителях, контролерах, кондукторах, а также других работниках. При этом контролировать ношение масок будут сотрудники служб безопасности перевозчиков, а также Росгвардия.

«Усиление „масочного режима“ — это мера, которая позволит сохранить экономическую безопасность города. Соблюдение правил позволит сохранить рабочий ритм предприятий и организаций, не допустить повторения жестких ограничений на труд и свободное передвижение на территории Санкт-Петербурга», — заключили в городском комитете.

Стоит отметить, что жители и гости Петербурга и сейчас обязаны использовать средства индивидуальной защиты во всех видах транспорта по 11 октября. При этом за нарушение правила предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей. Повторное неисполнение закона обойдется уже в пять тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне начали вновь скупать медицинские маски. Спрос на средства индивидуальной защиты увеличился почти на 40% за последнюю неделю.