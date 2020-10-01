Бюджетные расходы на «социалку» вырастут на 8%
В Госдуме представили проект федерального бюджета до 2023 года.
Фото, видео: www.globallookpress / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; 5-tv.ru
В Госдуму внесли проект федерального бюджета на ближайшие три года. Его доставили в нижнюю палату в электронном виде.
Главный финансовый документ запланирован дефицитным. В следующем году доходы составят почти 19 триллионов рублей, а вот расходы — свыше 21 триллиона.
И связано это, прежде всего, с решением не экономить. Только социальные расходы вырастут на 8%. При этом подчеркивается, что Россия постепенно слезает с так называемой нефтяной иглы. Бюджет будет наполнен от продажи углеводородов лишь на треть.
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