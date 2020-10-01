Телефонных спамеров будут блокировать

Россиян хотят защитить от спам-звонков. Министерство цифрового развития готовит изменения в закон «О связи» — пишут «Известия». Абоненты смогут обратиться к сотовому оператору и потребовать заблокировать номер, с которого идут звонки. Это поможет защитить граждан от навязчивой рекламы, мошенников и других нежелательных контактов.

Впрочем, нашлись и противники идеи. Некоторые эксперты полагают, что в таком случае не исключены ошибочные блокировки.